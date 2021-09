Objavljeno: 3.9.2021 12:00

Kitajska mladini omejuje igranje internetnih iger. Na eno uro, med vikendi.

Kitajski regulator je za agencijo Xinhua povedal, da bodo ponudniki spletnih računalniških iger po novem omejeni, oz. bodo s časom igranja omejeni mladoletni uporabniki.

Uporabniki, ki imajo manj od 18 let, bodo lahko take igre igrali le med 20:00 in 21:00 in to le ob petkih, vikendih in praznikih. Ponudniki takih iger bodo zakonsko obvezani poskrbeti, da otroci izven teh ur ne bodo mogli dostopati do iger, kar pomeni, da bodo morali tudi natančno ugotavljati njihovo starost oz. preprečevati lažne prijave. Napovedani so tudi bolj pogosti inšpekcijski pregledi tovrstnih podjetij. Dosedanja pravila so otroke omejevala na 90 minut igranja dnevno, med vikendi je bilo dovoljeno igrati tri ure.

Kitajske oblasti že dalj časa skrbi negativni vpliv, ki ga imajo igre na tamkajšnjo mladino. Otroci naj bi postajali odvisni od njih, igre so poimenovali kar »duhovni opij«, kar bržkone namiguje na opijsko krizo, ki je kitajsko zaznamovala v devetnajstem stoletju.

Julija je največji kitajski ponudnik tovrstnih iger, podjetje Tencent, v igrah uvedel prepoznavo obraza, ki ob prepoznavi mladoletnega igralca prepove dostop do igre, če jo poskuša igrati med 22:00 in osmo zjutraj, vendar to za kitajske oblasti očitno ni bilo dovolj.

Delnice Tencenta so po objavi novih pravil v enem dnevu padle za 10%.

BBC