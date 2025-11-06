Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Kitajska lahko na daljavo sabotira norveške električne avtobuse

Na Norveškem vozi več kot 1350 električnih avtobusov kitajskega porekla, med katerimi jih je 850 izdelalo podjetje Yutong. Najnovejši preizkusi so pokazali, da lahko iz Kitajske te avtobuse upravljajo na daljavo in jih tudi ustavijo, če bi to želeli. To je velikanski problem za norveško suverenost in kibernetsko varnost.

Preizkus so izvedli v tajnosti, in sicer so avtobuse zapeljali v rudnik globoko pod zemljo. Ugotovili so, da avtobusi komunicirajo s centralo prek vgrajene kartice SIM romunskega ponudnika, ki gostuje v norveškim omrežji. Kitajski proizvajalec ima ves čas dostop do vseh diagnostičnih podatkov o avtobusu, poleg tega pa lahko tudi upravlja. Na daljavo lahko odpre vrata ali avtobus zaklene.

Avtobusi imajo tudi kamere, ki pa niso povezane v internet in ne predstavljajo nevarnosti za zasebnost ali varnost. Po drugi strani pa je dostop do diagnostičnih podatkov precej bolj problematičen, a je po prepričanju izvajalcev testa, norveškega Ruterja, nevarnosti moč odpraviti. Integracija s sistemom je namreč šibka, zato je možno avtobuse predelati tako, da so signali zakasnjeni in ne predstavljajo nevarnosti v realnem času. Preverjajo tudi možnost, da jih v celoti blokirajo.

Norveška uporablja tudi nizozemske avtobuse VDL, ki pa nimajo povezljivosti z internetom.

Ruter

