Objavljeno: 19.9.2025 08:00

Kitajska končala s protimonopolno preiskavo zoper Google

Kitajske oblasti so se odločile, da končajo večletno protimonopolno preiskavo proti Googlu, osredotočeno na njegovo mobilno platformo Android, kar sovpada z občutljivimi trgovinskimi pogajanji med ZDA in Kitajsko.

Preiskava je preverjala, ali Googlov prevladujoči položaj z operacijskim sistemom Android škoduje kitajskim proizvajalcem telefonov, kot sta Oppo in Xiaomi. Odločitev Pekinga, da opusti primer, po navedbah Financial Timesa ni naključna, saj gre bržkone za taktično potezo v okviru širših trgovinskih pogajanj, ki vključujejo teme, kot so TikTok, Nvidia, carine in prihodnost tehnološkega sodelovanja med državama.

Čeprav so Googlove storitve, kot so iskalnik, YouTube in Gmail, na Kitajskem še vedno blokirane, podjetje tam ustvarja pomembne prihodke z oglaševanjem in storitvami v oblaku za kitajska podjetja, ki ciljajo na tuje trge. Medtem Kitajska zateguje nadzor nad ameriškim proizvajalcem čipov Nvidia, kar naj bi bil del istega geopolitičnega pritiska. Kitajske oblasti so omejile nakup Nvidijinih čipov in sprožile lastno protimonopolno preiskavo zaradi prevzema izraelskega podjetja Mellanox.

Kitajska in ZDA sta pravkar zaključili tridnevna trgovinska pogajanja v Madridu, predsednika Trump in Xi pa naj bi se srečala v petek, kjer bo med drugim na mizi tudi dogovor o TikToku, po katerem bi ameriška podjetja prevzela večinski delež v ameriški enoti te platforme.

