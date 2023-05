Kitajska izobčila Micron

Kakor so zahodne države začele omejevati dostop kitajskih tehnoloških podjetij do velikih infrastrukturnih projektov, ker jim ne zaupajo, je tudi Kitajska začela omejevati zahodna podjetja. V nedeljo so na seznam prepovedanih dodali največjega ameriškega proizvajalca čipov Micron. To je prvi tak primer.

V praksi to pomeni, da Micron ne bo mogel sodelovati v velikih kitajskih infrastrukturnih projektih. Kitajska uprava za računalništvo (Cyberspace Administration of China) je sporočila, da so se pri pregledu Micronovih izdelkov pokazale resne varnostne pomanjkljivosti, ki predstavljajo tveganje za kitajsko informacijsko infrastrukturo in celotno nabavno verigo. Podrobnosti niso pojasnili.

Micronov tiskovni predstavnik je potrdil, da so prejeli obvestilo CAC. Dodal je, da podjetje analizira nastalo situacijo in ostaja v stiku s kitajskimi oblastmi. Ameriške oblasti pa so kitajsko dejanje označile kot motnjo na trgu čipov, ki jo je povzročilo kitajsko ravnanje. Micronove delnice so izgubile dobrih pet odstotkov vrednosti.

Glavna težava niso veliki infrastrukturi projekti, temveč pogodbe, ki jih ima Micron s kitajskimi proizvajalci telefonov. Zgodi se lahko, da bodo ti pomnilnik odslej kupovali pri južnokorejski konkurenci. Micron sicer na Kitajskem ustvari 10 odstotkov prihodkov.