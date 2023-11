Kitajska gradi podvodni podatkovni center z zmogljivostjo šestih milijonov računalnikov PC

Kitajska je blizu obale mesta Sanya na otoku Hainan začela z gradnjo prvega komercialnega podvodnega podatkovnega centra.

Podvodni podatkovni center bo sestavljen iz stotih podatkovnih enot, ki bodo nameščene na morskem dnu. Vsaka enota tehta približno 1.300 ton in ima življenjsko dobo 25 let. Enote so zasnovane tako, da prenesejo naravne pojave in zagotavljajo dolgotrajno delovanje. Vsaka enota lahko obdela več kot štiri milijone visokoločljivostnih slik v 30 sekundah, kar je primerljivo z zmogljivostjo približno 60.000 običajnih računalnikov. Skupna zmogljivost podatkovnega centra bo enakovredna približno 6 milijonom osebnih računalnikov.

Podvodni podatkovni center bo zavzemal velikost skoraj desetih nogometnih igrišč. Projekt bo tako prihranil približno 68.000 kvadratnih metrov kopnega, ki se bo lahko uporabilo za druge namene, kot so stanovanjski razvoj ali industrializacija. Poleg tega bo podvodni podatkovni center prihranil 122 milijonov kilovatnih ur električne energije in 105.000 ton sveže vode letno. Podvodni podatkovni centri lahko izkoristijo hladno morsko vodo za naravno hlajenje, kar zmanjšuje obratovalne stroške in s čimer se sprostijo vodni viri za prebivalstvo. Po besedah Pu Dinga, generalnega direktorja projekta razvoja podvodnega podatkovnega centra Hainan, bo dokončan podatkovni center med 40% in 60% bolj energetsko učinkovit kot kopenski podatkovni centri.

Projekt Hainan Undersea Data Center so napovedali v prvem četrtletju leta 2021, predviden datum zaključka pa je drugo četrtletje leta 2025. Stroški gradnje podatkovnega centra bodo znašali približno 879 milijonov ameriških dolarjev.