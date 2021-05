Kitajska finančnim ustanovam prepovedala kriptovalute

Kriptovalute po burni rasti v zadnji polovici leta doživljajo težje čase, ki jih poglablja kitajska prepoved kakršnegakoli poslovanja s kriptovalutami, ki velja za vse tamkajšnje finančne ustanove. Banke, hranilnice, ponudniki plačilnih storitev, procesni centri in ostali deležniki ne smejo več nuditi nobenih storitev v povezavi s kriptovalutami.

To pomeni, da ne smejo ponujati trgovanja kriptovalut, njihovega hranjenja, posojanja in ali transakcij z njimi. Fizičnim osebam lastništva kriptovalut še niso prepovedali, so pa te omejitve to močno otežile, saj jih uradno ni možno pretvarjati v uradne valute ali obratno. S tem so otežili tudi nakup kriptovalut na največjem svetovnem trgu, kar ima vpliv na njihov tečaj.

Čeprav torej lastništvo ni uradno prepovedano, pa je več organizacij (Združenje bank, Združenje klirinški in poravnalnih družb, Združenje ponudnikov spletnih finančnih storitev) prebivalstvo posvarilo, da je trgovanje s kriptovalutami špekulativno in obstaja velika možnost izgube vrednosti premoženja, zato ga odsvetujejo, saj ni nobenih varovalk in zaščit.