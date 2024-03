Objavljeno: 25.3.2024 05:00

Kitajska državnim institucijam prepovedala nakupe Intelovih ali AMD-jevih čipov

Po poročanju The Financial Timesa je Kitajska pripravila nove smernice, po katerih bodo prenehali uporabljati zahodne, tj. AMD-jeve in Intelove procesorje v državnih oziroma vladnih računalnikih. Podobno želijo prenehati uporabljati tudi operacijski sistem Windows in sčasoma preiti na domačo programsko opremo.

Kitajska si že dlje časa prizadeva za čim več neodvisnosti na področju računalniške tehnologije, kamor sodi tudi proizvodnja čipov. Zadnji korak predstavlja enega odločnejših v tej smeri, saj bo močno povečal povpraševanje po domači opremi. Hkrati gre za odziv na kopico sankcij, ki jih je ZDA uvedla zoper kitajske tehnološke velikane, ki jim prepoveduje dobavo opreme ameriškim državnim agencijam, v nekaterih primerih pa celo prepoveduje naložbe ameriških državljanov vanje.

Zadnja novost sicer niti ni tako zelo nova, saj so jo brez velikega pompa uvedli konec decembra. Tedaj je ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo predstavilo nove smernice, ki so se v prakso prelile v spremenjenih javnih razpisih, kjer se je znašel pogoj o "varnih in zanesljivih" procesorjih – torej kitajskih. Predstavili so tudi seznam 18 kitajskih procesorjev, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Prehod se mora v celoti dokončati do leta 2027. Ni pričakovati, da bi se AMD in Intel kdaj uvrstila na ta seznam. Ko bodo torej menjali zastarele računalnike, bodo novi izključno kitajski. Starejši sistemi z zahodnimi čipi in operacijski, sistemom Windows bodo nekaj časa še v uporabi, a jim bo počasi odklenkalo.

Financial Times