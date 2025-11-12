Objavljeno: 12.11.2025 05:00

Kitajska dovolila izvoz čipov Nexperie za evropsko avtomobilsko industrijo

Spor med Nizozemsko in Kitajsko, ki je izbruhnil po nizozemskem imenovanju nove uprave kitajskega podjetje Nexperia v Nijmegnu na Nizozemskem, se počasi umirja. Kitajska vlada je sporočila, da umikajo izvozne omejitve za čipe, ki so nujni za proizvodnjo avtomobilov in jih izdeluje Nexperia. Evropski proizvajalci avtomobilov si lahko oddahnejo, skupaj z njimi pa tudi potrošniki.

Kitajska je istočasno začasno umaknila tudi prepoved izvoza nekaterih redkih zemelj v ZDA, kar bi lahko resno zamajalo tudi tamkajšnjo proizvodnjo elektronike. Gre za pomemben korak v reševanju spora, ki je izbruhnil po ameriški uvedbi carin na kitajsko blago. Nizozemska je po lastnih trditvah nadzor nad tovarno v tuji lasti prevzela zaradi zaščite trga in dobavnih verig, saj so sumili, da bo Nexperia ukinila ali omejila proizvodnjo na Nizozemskem. Kitajska je nato odgovorila z omejitvijo izvoza, saj je del proizvodne verige tudi na Kitajskem, kamor potujejo polizdelki iz Nexperie, nato pa se izvažajo po svetu.

ZDA in Kitajska sta sklenili dogovor, pogajajo pa se tudi Kitajci in Nizozemci. Nizozemska vlada je nakazala, da so pripravljeni vrniti nadzor nad tovarno kitajskim lastnikom. Drugega jim tudi ne preostane, saj bo v nasprotnem primeru Kitajska omejila še izvoz česa drugega.