Objavljeno: 10.6.2025 08:00

Kitajci med nacionalnim preverjanjem znanja ugasnili orodja z umetno inteligenco

Kitajska je v času štiridnevnega državnega izpitnega obdobja Gaokao, ki poteka od 7. do 10. junija 2025 in se ga udeležuje več kot 13 milijonov dijakov, začasno onemogočila dostop do nekaterih UI storitev.

Veliki tehnološki ponudniki, med njimi Alibaba (Qwen), ByteDance (Doubao), Tencent (Yuanbao) in Moonshot AI (Kimi), so v času izpitov Gaokao izključili funkcijo prepoznavanja slik in hipnih odgovorov na vprašanja, ki bi omogočila goljufanje. Poleg omejitve umetno inteligentnih storitev so kitajske oblasti uporabile tudi drone opremljene z motilci signala, biometrično preverjanje, prepoved osebnih naprav in video nadzor za spremljanje sumljivega vedenja, kot so nenavadni pogledi ali šepetanje, tako v realnem času kot tudi pri kasnejših pregledih posnetkov.

Ukrep jasno kaže na strog kitajski pristop k varovanju integritete izpitov. Čeprav država spodbuja izobraževanje na področju umetne inteligence že od zgodnjih let, postavlja jasno ločnico med učenjem in goljufanjem. Medtem ko umetna inteligenca ostaja del učnih procesov, je med resnimi izpiti prepovedana.