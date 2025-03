Objavljeno: 18.3.2025 09:15

Kitajci predstavili baterijo, ki se polni (skoraj tako) hitro kot rezervoar z gorivom

Kitajski proizvajalec električnih vozil BYD je predstavil revolucionarni sistem hitrega polnjenja, ki bi lahko električne avtomobile napolnil skoraj tako hitro, kot traja polnjenje rezervoarja z gorivom.

Nova tehnologija, imenovana Super E-platform, omogoča polnilne moči do 1.000 kW, kar je dvakrat hitreje kot najnovejši Teslini superpolnilniki. Po besedah ustanovitelja BYD, Wanga Chuanfuja, lahko avtomobili s to tehnologijo v samo petih minutah pridobijo do 400 km dosega. BYD bo poleg tega vzpostavil mrežo več kot 4.000 ultrahitrih polnilnih postaj po vsej Kitajski, s čimer želi odpraviti tesnobo pred polnjenjem, ki je ena največjih ovir pri množičnem prehodu na električna vozila.

Novost predstavlja resno grožnjo podjetju Tesla, ki se že sooča z upadom vrednosti delnic in vse ostrejšim konkurenčnim pritiskom kitajskih proizvajalcev, kot so BYD, Nio, Li Auto in Xpeng. Tesla, ki že od leta 2014 ponuja svoje superpolnilnike na Kitajskem, bo morala pospešiti razvoj lastnih polnilnih tehnologij, da ostane konkurenčna. BYD zaenkrat novo polnilno arhitekturo uvaja v modela Han L sedan in Tang L SUV, ki bosta na voljo po izhodiščni ceni 270.000 juanov (približno 37.300 ameriških dolarjev).