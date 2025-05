Objavljeno: 16.5.2025 05:00

Kitajci obrnili hrbet iPhonom

Kitajski trg pametnih telefonov, ki tudi za zahodne znamke predstavlja izjemno pomemben delež, je letos doživel pravi pretres. Prodaja Applovih iPhonov je na primer padla za 50 odstotkov, podobno se godi tudi drugim tujim znamkam, ki nikoli niso imele zares opaznih deležev. Kitajski potrošniki so namreč začeli čedalje bolj kupovati domače izdelke.

Lanskega marca so na Kitajskem prodali 3,75 milijona iPhonov, letos samo še 1,9 milijona. S tem se je Applov tržni delež skrčil na osem odstotkov, preostanek pa sedja predstavljajo skoraj izključno domače znamke. V celotnem prvem kvartalu je delež nekitajskih znamk padel na 25 odstotkov, medtem ko se je kumulativna prodaja pametnih telefonov povečala za 3,3 odstotke.

In kdo so torej zmagovalci? Največji tržni delež ima Huawei (19,4 %), sledijo Vivo (17 %), Xiaomi (16,6 %) in Oppo (14,6 %). Apple je bil šele peti s 14,1 %. V prihodnosti se bo trend verjetno še nadaljeval, saj ZDA omejujejo izvoz na Kitajsko in uvajajo carine na uvoz, medtem ko kitajski proizvajalci izdelujejo čedalje zmogljivejše telefone. Ob tem dodajmo, da za telefone, ki so cenejši od 6000 juanov, kupci dobijo državno subvencijo v višini 15 odstotkov. Applovi telefoni pa so bili ravno malenkost dražji, zato jih bodo sedaj pocenili.