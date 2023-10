Objavljeno: 23.10.2023 07:00

Kitajci ne bodo smeli več kupovati ASML-jevih strojev za proizvodnjo čipov

ASML se bo prihodnje leto znašel v škripcih, ko bodo začele veljati izvozne omejitve na Kitajsko. Največji oziroma edini proizvajalec strojev za proizvodnjo čipov je v edinstvenem položaju, kjer dobesedno narekuje trg. Da bi Kitajcem preprečili proizvodnjo najnovejših čipov v 7-nm in manjših litografijah, so ZDA prepovedale izvoz te tehnologije. Čeprav je ASML nizozemsko podjetje, uporablja tudi ameriške sestavne dele, zato omejitve veljajo tudi zanj.

Pridobili so odlog do konca leta. Letos zato Kitajci kot za stavo kupujejo najnovejše stroje. ASML tako sploh ne čuti ohlajanja trga, saj vse pokupijo Kitajci. V prvem četrtletju so predstavljali osem odstotkov strank, v drugem 24 odstotkov in v tretjem že 46 odstotkov. V četrtem bo še ekstremneje, nato pa se bo začelo leto 2024.

Svoje omejitve izvoze ima tudi Nizozemska. A te so bolj mile in na primer ne zajemajo NXT:1980Di, ki se uporablja za izdelavo čipov v 38, 28 in 14 nm. A ZDA bodo omejile tudi izvoz tega. ASML sicer pravi, da to večjega učinka ne bo imelo, ker stroje za večjo litografijo kupuje sorazmerno malo kitajskih proizvajalcev. Večji izziv bo prepoved izvoza opreme za litografijo DUV (deep UV), ki se na primer uporablja za proizvodnjo čipov serije Kirin 9000, ki so v Huaweijevih telefonih.

ASML ocenjuje, da bo prihodnje leto njegova prodaja upadla za 10 do 15 odstotkov. Delnice podjetja so v sredo po najavi omejitev izgubile štiri odstotke.