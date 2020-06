Kitajci dokončali svoj GPS: Beidou

V torek je Kitajska izstrelila zadnji satelit, ki jim je še manjkal za dokončanje konstelacije Beidou. S tem je gradnja globalnega navigacijskega sistema zaključena, Kitajska pa se ne bo več zanašala na ameriški GPS (od katerega, roko na srce, že sedaj ni bila kaj dosti odvisna). Prva inkarnacija sistema Beidou je sicer zaživela že leta 2000, a je bila omejena na širše področje Kitajske in danes ne deluje več. Beidou-2 je bil njegov naslednik, Beidou-3 pa je omogočil globalno pokritost.

Kako pomembna je bila ta izstrelitev za Kitajsko, priča njena najava. Medtem ko običajno utirjenje novih satelitov oznanijo šele, ko je to uspešno končano, so novi satelit na raketi Long March 3B ljudje lahko spremljali že ob izstrelitvi. Satelit je v geosinhroni orbiti na višini 35784 kilometrov. Izstreliti bi ga bili morali že minuli teden, a so zaradi neimenovanih tehničnih težav izstrelitev prestavili. Ostanki nižjih stopenj rakete so padli blizu naseljenih območij, kar je na Kitajskem običaj, a škode to pot niso povzročili.

Sistem Beidou sedaj šteje 27 satelitov v srednjih orbitah, pet v geostacionarni orbiti in tri v geosinhronih orbitah. Od tega je v konstelaciji Beidou-3 30 satelitov. Storitve omogoča že dve leti, sedaj pa je formalno popolna, kar se bo malce poznalo tudi na natančnosti. Številni mobilni telefoni poleg GPS-a in evropskega Galilea že podpirajo tudi ruski GLONASS in kitajski Beidou. Seveda pa bo glavni uporabnik novega sistema kitajska vojska.