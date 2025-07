Objavljeno: 8.7.2025 07:00

Kitajci bodo z umetno inteligenco prenovili kung fu klasike

Kitajska filmska fundacija, ki je posredno povezana s kitajsko vlado, bo uporabila umetno inteligenco za osvežitev stotine kung fu klasik. Pri tem ne bo šlo za retuširanje ali izboljšanje ločljivosti, temveč pripravo povsem novih del. Izdati želijo animirane verzije, ki bodo zanimive mlajšemu občinstvu.

Med stotino filmov bodo vse pomembnejše klasike, denimo Karate policaj (1985), Obračun v Hongkongu (1986), Bilo je nekoč na Kitajskem (1991) in Pobesnele pesti (1972). Z umetno inteligenco bodo zgodbe pripovedovali na nove načine, ne le z animacijami.

Zahodni studii so do umetne inteligence precej bolj zadržani. Režiserski ceh na primer poudarja, da lahko umetno inteligenco uporabljajo le kot pomoč pri kreativnem procesu, nikakor pa ne za spreminjanje ali potvarjanje obstoječih del. Združenje je proti vsem posegom v filme, tudi proti kolorizaciji in odstranjevanju spornih vsebin, kaj šele proti korenitim posegov v zgodbo. A vendarle – tudi Hollywood ni imun na remake in reboote, le da jih ustvarjajo ljudje. Tudi umetno inteligenco so že uporabljali, denimo pri popravljanju dikcije v madžarščini v filmu Brutalist.

Bruce Lee Enterprises, ki ima avtorske pravice nad njegovo podobo, pravi, da o najnovejšem kitajskem podvigu še niso obveščeni. Pravice do filma Obračun v Hongkongu (1986) so se v zgodovini že večkrat prodale, zato nadaljnje predelave filme niso nemogoče. Na Kitajskem so do umetne inteligence trenutno precej sproščeni, predvsem pa je manj pomislekov o pravici do treninga na obstoječih avtorskih delih, ki trenutno razdvajajo ameriška sodišča.

LA Times