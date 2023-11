Objavljeno: 14.11.2023 05:00

Kibernetski napad ohromil več avstralskih pristanišč

V petek zvečer se je v Avstraliji zgodil kibernetski napad, ki je ohromil delovanje podjetja DP World Australia, ki upravlja več pristanišč v državi. Vse od petka do zgodnjega ponedeljka je bilo zato moteno obratovanje pristanišč v Melbournu, Sydneyju, Brisbanu in Perthu. DP World Australia upravlja pristanišča, prek katerih v Avstralijo prispe 40 odstotkov vsega blaga.

Delovanje pristanišč se je normaliziralo včeraj okrog 9. ure po lokalnem času, ko so uspešno izvedli stresne teste. Napadalcev še niso identificirali, prav tako molčijo o podrobnosti posledic. Že v petek zvečer so izključili internetne povezave v pristaniščih, da so preprečili nadaljnjo škodo, nato pa so čez konec tedna analizirali posledice in odpravljali škodo, predvsem pa očistili sisteme.

Izpad internetne povezave pa je pomenil, da tovornjaki niso mogli prevažati kontejnerjev v pristanišča in iz njih. Sedaj se je stanje normaliziralo, a incident še ni končan, so povedali v DP World. Nadaljevalo se bo ugotavljanje podrobnosti in odpravljanje vseh posledic.