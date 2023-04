Objavljeno: 7.4.2023 12:00

Kibernetski napad na Ministrstvo za zunanje zadeve

Spletna stran 24ur poroča, da je danes prišlo do hudega kibernetskega napada na ministrstvo za zunanje zadeve, ki je bil del širšega napada na zunanja ministrstva več držav članic Evropske unije.

Na MZZ so potrdili, da so bili tarča napada, vendar niso želeli razkriti podrobnosti o njegovem izvoru, motivih ali posledicah. Povedali so le, da so takoj sprožili vse ustrezne varnostne postopke in da napad ni bil povezan s kandidaturo Slovenije za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN.

Pri 24ur so se za dodatna pojasnila o napadu in njegovih posledicah obrnili tudi na Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je pristojen za preiskavo in preprečevanje tovrstnih incidentov. Odgovore še čakajo.