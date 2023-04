KIA vpoklicala 2700 električnih vozil zaradi nevarnosti požara

Kia je zaradi tveganja požara, povezanega z električnim kratkim stikom v baterijskem paketu, na ameriškem trgu vpoklicala 2.689 električnih vozil Soul. Gre za avtomobile letnik 2015-2019, vključno z vozili, ki imajo zamenjane originalne baterije z E400 paketi.

Kia je v poročilu za Nacionalni urad za varnost v cestnem prometu pojasnila, da lahko pride do električnega kratkega stika med anodo in katodo baterijskih celic znotraj ohišja baterijskega paketa pod vozilom. Če do kratkega stika pride, lahko med vožnjo izbruhne požar, s čimer se poveča tveganje za poškodbe. Kia je sicer ugotovila, da so doslej bili samo trije primeri, povezani z dotičnim tveganjem, kjer poškodb na srečo ni bilo.

Kia bo avtomobilom na pooblaščenih servisih posodobila programsko opremo, ki bo lahko zaznala nenormalno napetost celic baterije, preden pride do kratkega stika. V primeru zaznane težave se bo vklopila opozorilna luč, polnjenje baterije do 100 odstotkov bo onemogočeno, vozilo pa bo prešlo v način omejenega delovanja. Če do tega pride, bodo v pooblaščenih servisih baterijo zamenjali brezplačno.