Objavljeno: 1.9.2025 05:00

Ker uporabljajo Huaweijevo opremo, so izgubili pogodbo s špansko vlado

Španska vlada se je odločila preklicati pogodbo o zagotavljanju optičnih internetnih povezav s Telefonico, ker podjetje uporablja Huaweijevo omrežno opremo. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je poudarilo, da Huaweijeva omrežna oprema predstavlja varnostno tveganje. Pogodbo so prekinili zaradi digitalne strategije in strateške avtonomije, so zapisali v izjavi za javnost.

Pogodba je bila vredna 10 milijonov evrov in je vključevala zagotavljanje internetne povezljivosti za več vladnih služb, vključno z ministrstvom za obrambo. Vlada izpostavlja nevarnost, da bi lahko kompromitirana oprema omogočila prisluškovanje in odtekanje informacij na Kitajsko.

To ni zelo presenetljivo, saj je v Evropi v številnih državah uporaba Huaweijeve mobilne in omrežne opreme iz enakih razlogov prepovedana. Vodilna na tem področju je Nemčija, ki pritiska tudi na ostale države, da se zavežejo k neuporabi Huawijeve opreme. Španija doslej teh zavez ni sprejela in operaterji načeloma lahko uporabljajo Huaweijevo opremo pri vzpostavljanju omrežij 5G, infrastruktura za ministrstva pa je očitno korak predaleč.