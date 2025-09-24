Objavljeno: 24.9.2025 05:00

Ker je pisal z umetno inteligenco, dobil 10.000 dolarjev kazni

Čeprav se včasih zdi, da se je svet snel s tečajev, še obstajajo okoliščine, ko je laganje in zavajanje nedopustno in strogo kaznovano. Ameriško sodišče je odvetnika Amirja Mostafavija kaznovalo z 10.000 dolarjev kazni, ker je vložil dokument, ki mu ga je napisala umetna inteligenca, v njem pa je mrgolelo napak.

Sodišča ne marajo, če jih odvetniki zavajajo. Prav to so očitali Mostafaviju, ki je vložil izdelek umetne inteligence. V njem je bilo 21 izmed 23 referenc neobstoječih. Z drugimi besedami: besedilo je bilo polno halucinacij umetne inteligence, sklicevalo se je na neobstoječe primere, navajalo je neresnične reference.

To ni prvi tovrstni primer, a je sodišče v Kaliforniji želelo postaviti zgled, zato je kazen posebej ostra. Zapisalo je, da je Mostafavi tratil čas sodišča in davkoplačevalski denar, zato ga je kaznovalo. Sam je uporabo umetne inteligence priznal, a je dejal, da je želel z njo le izboljšati svoje besedilo. Ni vedel, da je umetna inteligenca v dokument dodala lažne reference.

V ZDA si sodišča sicer prizadevajo, da bi bil sprejet kodeks oziroma smernice uporabe umetne inteligence. Te naj bi sprejeli decembra, že sedaj pa je jasno, da je umetna inteligenca le orodje, ki ne more biti izgovor za napake. Vsa pisanja in vse reference morajo odvetniki lastnoročno preveriti, preden jih oddajo. V nasprotnem primeru jim grozijo visoke kazni, v skrajnih primerih tudi odvzemi licenc.