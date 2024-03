Kdo preiskuje Ethereum?

Fundacija Ethereum je umaknila kanarčka za tajne odredbe, kar z drugimi besedami pomeni, da so prejeli zahtevo ali odredbo neimenovanega državnega organa za preiskavo. Kanarčki (warrant canary) omogočajo podjetjem, da posredno opozorijo na obstoj odredb, ki izrecno prepovedujejo njihovo razkritje.

Kanarček je besedilo, ki ga podjetje objavi na spletni strani in v katerem piše, da podjetje ni prejelo nobene sodne odredbe, ki bi terjala molčečnost. Ko takšno opozorilo izgine s spletne strani, je to signal, da so takšno odredbo prejeli. To se je zgodilo s Fundacijo Ethereum.

Dodatno so v objavi na Githubu pojasnili, da so prejeli prostovoljno poizvedovanje neimenovanega državnega organa, ki terja molčečnost. Dodatnih pojasnil niso dali. Po neuradnih podatkih naj bi Fundacijo, ki je registrirana v Švici, za več informacij povprašal ameriški SEC (Komisija za trg vrednostnih papirjev).SEC se pripravlja, da bo ethereum klasificiran kot vrednostnih papir (security), kar bi imelo pomembne posledice za celotni trg kriptovalut in nas pripeljalo korak bliže k indeksnim skladom (ETF) nanj.