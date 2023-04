Kdo je kriv, da tehnološki velikani, kljub rasti odpuščajo?

Od začetka leta 2022 do danes je bilo v ZDA odpuščenih več kot 250.000 ljudi, zaposlenih pri velikih tehnoloških podjetjih.

Velika tehnološka podjetja, kot so Meta, Microsoft in Salesforce so v zadnjih mesecih zmanjšala število zaposlenih z odpuščanjem in upočasnjevanjem zaposlovanja. Cilj tovrstnega preoblikovanja je bil vsem enak, povečati učinkovitost in dobiček. Prvi finančni rezultati kažejo, da je strategija uspešna. Vsi našteti so poročali o večjem uspehu od pričakovanega. Kako? Z orodji umetne inteligence.

Nedavni podatki zaposlovalnega podjetja Indeed kažejo več kot 50-odstotno upadanje objav za delovna mesta pri razvoju programske opreme v primerjavi z lanskim letom. Izvršni direktor Microsofta je na primer dejal, da je njihovemu razvoju uporaba orodja GitHub Copilot povečala učinkovitost za petdeset odstotkov. Izpostavil je tudi pripomočke za prodajo na osnovi umetne inteligence, ki bi zmanjšali potrebo po velikih prodajnih ekipah. Podobno razmišljajo tudi pri Googlu. Analitiki pričakujejo, da se bodo mnoga od delovnih mest zaradi razvoja umetne inteligence trajno izgubila. Ko se podjetja vrnejo k zaposlovanju, bo to manjše in bolj ciljno usmerjeno.

Umetna inteligenca bo v prihodnosti zagotovo vplivala na različne panoge in z manj zaposlenimi poskrbela za večjo učinkovitost in dobičke, a bo bržkone ustvarila tudi delovna mesta in povpraševanje po novih veščinah. Sprememba narave nekaterih delovnih mest pa bo zahtevala prilagoditev zaposlenih in razvoj novih znanj.