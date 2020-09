Kdo bo zmagal v boju Evropske komisije proti Applu in Irski

Objavljeno: 28.9.2020 05:00

Evropska komisija se ne strinja s sodbo Splošnega sodišča EU, da je bil Apple upravičen do 13-milijardnega popusta na plačilo davkov. Zaradi tega so vložili pritožbo zoper julijsko sodbo, v kateri je sodišče razveljavilo odločbo Evropske komisije in pritrdilo Applu in Irski.

Leta 2016 je Evropska komisija po dvoletni preiskavi ugotovila, da je imel Apple na Irskem nepravično ugoden davčni režim. Dogovor iz leta 1991, ki so ga obnovili leta 2007, je Applu omogočal bistveno nižjo davčno stopnjo od splošne, ki je veljala za ostala podjetja. Zaradi posebne ureditve in poslovne strukture je Apple večino svetovnih prihodkov prikazoval v irskih podružnicah, ki pa nista bili irski davčni rezidentki. Na ta način dobički večinoma niso bili obdavčeni.

Efektivna davčna stopnja je bila namesto 12,5 odstotka v povprečju pod dvema odstotkoma, v nekaterih letih je padla celo na 0,005 odstotka, odvisno od prekanaliziranih dobičkov. Zaradi tega je Evropska komisija leta 2014 uvedla preiskavo, ki se je leta 2016 končala z ugotovitvijo, da mora Apple Irski plačati 13 milijard evrov zaostalih davkov. Uprla sta se Apple in Irska, ki sta se pritožila na Splošno sodišče EU. Apple je vmes sicer plačal omenjeno vsoto, a julija letos je sodišče razsodilo, da Evropska komisija ni uspela pokazati, da je imel Apple zaradi dogovora nepošteno državno pomoč ali da so s tem ovirali konkurenco. Odločbo Komisije je sodišče odpravilo.

Po pričakovanjih se je Komisija v dvomesečnem roku pritožila. Primer se sedaj seli na Sodišče EU (ECJ), ki je drugostopenjski organ. Pričakovati je, da se bo primer vlekel še nekaj let. Applova sredstva medtem ostajajo na skrbniškem računu, davčne ugodnosti pa nima več, ker je Irska spremenila davčno zakonodajo.