Objavljeno: 15.8.2023 07:00

Kdo bo še bral ocene izdelkov? Na Amazonu umetna inteligenca

Recenzije izdelkov, ki jih v spletnih trgovinah pošteno zapišejo kupci, so zlata vredne, a se jih hitro nabere preveč za branje. Ena izmed možnosti za rešitev tega probleme so ocene recenzije, Amazon pa sedaj preizkuša precej bolj tehnološko rešitev. Povzetke recenzij bo pripravljala – kakopak – umetna inteligenca.

Novo funkcionalnost so začeli preizkušati v začetku leta, sedaj pa jo bodo pilotno uvedli. Umetna inteligenca bo prebrala vse recenzije nekega izdelka, poizkusila identificirati prevladujoče mnenje in ponavljajoče motive, ter to povzeti v kratkem odstavku. Za zdaj bodo novo funkcijo videli ameriški kupci pri posameznih izdelkih, sčasoma pa se bo širila.

To pa očitno ne bo edini poizkus, ki se ga gre z umetno inteligenco Amazon. Izvršni direktor Andy Jassy je že ob zadnji predstavitvi kvartalnih rezultatov dejal, da bo umetna inteligenca zelo pomembna. Prav vsak oddelek naj bi se ukvarjal z več orodji, ki jo bodo uporabljala.