Objavljeno: 11.11.2025 07:00

Kdo bo Python rešil pred smrtjo?

Fundacija Python, ki skrbi za razvoj izjemno popularnega istoimenskega programskega jezika, je zavrnila 1,5 milijona dolarjev vredno finančno podporo Nacionalne znanstvene fundacije (NSF), ker jo je pogojevala z opustitvijo vseh programov raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti (DEI). Namesto tega zato zbirajo donacije, kjer jim gre presenetljivo dobro.

Ameriška administracija skuša v vseh razpisih ne le črtati, temveč prepovedati DEI. Tako je tudi NSF, ki je namenila poldrugi milijonov dolarjev za odpravno nekaterih strukturnih ranljivosti v Pythonu in PyPI (Python Package Index), od Fundacije zahtevala podpis izjave, da ne bodo izvajali nobenih programov DEI. To bi veljalo tudi, če bi te programe financirali iz katerihkoli drugih sredstev. V primeru kršitev, o čemer NSF odloči sama, bi morali vsa sredstva vrniti.

Zato so se odločili, da donacijo zavrnejo in namesto tega zbirajo prispevke zainteresirane javnosti. V zgolj nekaj dneh so zbrali že skoraj 200.000 dolarjev, nabirka pa se nadaljuje. Ob tem pa je treba priznati, da so pred Fundacijo težki časi. Prihodki že dlje časa upadajo, stroški pa rastejo. Lani so imeli 4,2 milijona prihodkov in 5,7 milijona dolarjev stroškov.

Ob silni priljubljenosti Pythona, na katerem temelji tudi velik del orodij za umetno inteligenco, je pravzaprav neverjetno, da ob vseh milijardah tehnološki velikani ne najdejo nekaj milijonov, da bi podprli Python. Tako malo bi bilo potrebno.