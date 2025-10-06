Objavljeno: 6.10.2025 05:00

Kdaj bo Microsoft AMD-jeve in Nvidijine čipe za AI zamenjal z lastnimi

V svojih računskih centrih Microsoft trenutno uporablja zlasti Nvidijine, pa tudi AMD-jeve grafične čipe, ki poganjajo modele umetne inteligence. A podobno kot Amazon in Google želi tudi redmondski velikan v prihodnosti uporabljati lastne čipe, ki bodo posebej prilagojeni Microsoftovim potrebam.

Že pred dvema letoma smo prvikrat poročali o čipih Maia in Cobalt, ki ju je Microsoft razvijal za pogon Copilota in Azura. Azure Maia AI Accelerator je namenjen podatkovnim centrom Azure in delovanju Copilota, medtem ko je Azure Cobalt manj specializiran in bo poganjal tudi različne druge oblačne storitve.

Minili sta dve leti, vsi Microsoftovi centri pa še vedno tečejo na komercialnih čipih. Tehnični direktor Kevin Scott je pojasnil, da Nvidijini čipi še vedno nudijo najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo, a da bodo v prihodnosti vendarle prešli na svoje. A to je dolgoročni načrt, dodaja, kar v prevodu pomeni: »Morda, nekoč.«

Poglejmo Maia 100 iz leta 2023, ki je tedaj sorazmerno uspešno poganjal GPT-3.5. Zmogel je 800 TFLOP/s (s podatki v formatu BF16), imel pa je 64 GB pomnilnika HBM2e s prepustnostjo 1,8 TB/s. Za kakršnokoli resno konkurenco Nvidii je to premalo, zato sedaj razvijajo drugo generacijo Maie. Delovna imena so Braga, Braga-R in Clea, izšli pa naj bi v letih 2025, 2026 in 2027. A to se več kot očitno ne bo zgodilo po urniku.

Da je cilj dosegljiv, dokazujeta Google in Amazon, ki v svojih podatkovnih centrih že uporabljata precej lastnih čipov. Podobno kot je Apple zamudil pri razvoju umetne inteligence, je Microsoft zamudil z razvojem čipov.