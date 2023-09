Objavljeno: 4.9.2023 05:00

Katera država ima največ zlonamernih domen? ZDA!

Država z vrhnjo domeno, na kateri gostuje največ prevarantskih in zlonamernih spletnih strani, je presenetljivo. ZDA upravljajo domeno .us, ki se med tamkajšnjimi podjetji nikoli ni zares prijela. Zato pa je kljub strogim pravilom postala raj za prevarante.

ZDA so upravljanje svoje domene .us prenesle na podjetje GoDaddy, pravila pa predpisuje Nacionalna uprava za telekomunikacije in informatiko (NTIA). Čeprav NTIA zahteva, da so lastniki domen .us povezani z ZDA, torej imajo tam prebivališče ali sedež podjetja, je GoDaddy pri preverjanju zelo mil. Zadostuje že, da ob registraciji s klikom na eno polje sami deklariramo, da to drži. Preverjanja ni.

Rezultati so pričakovani. Na domenah .us gostuje več nesnage kakor na ostalih primerljivo velikih ali celo večjih vrhnjih domenah. Zanimivo je predvsem, da se v ZDA problema nihče ne zaveda niti nikogar ne moti. Raziskava Interisla je leta 2018 odkrila, da imajo domene .us največ spama, botnetov, nezakonitih in škodljivih vsebin. Tudi v zadnjem poročilu, ki zajema obdobje od lanskega maja do letošnjega aprila, so našteli kar 30.000 domen .us, ki se ukvarjajo z ribarjenjem (phishing).

GoDaddy vztraja, da morajo kupci domen pri registraciji jamčiti, da imajo povezavo z ZDA. Očitno to ni dovolj.