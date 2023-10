Objavljeno: 6.10.2023 08:00

Kar si Musk zaželi, to se na X zgodi

Za nekdanji Twitter čedalje bolj velja, da se zgodi vse, kar si Elon Musk zamisli. Začelo se je z imenom, saj je Musk zavrgel priljubljeno znamko in raje posegel po X-u, a tudi pri manjših spremembah je ključni razmislek, ali bo Musku všeč. Najnovejša sprememba je vizualna banalnost, ki njegov odnos le še potrjuje.

X odslej pri objavljanju povezav na članke ne bo več izpisoval naslova, temveč le še domeno in naslovno sliko. Sprememba se zdi malenkostna, a se je zgodila, ker po Muskovem mnenju pripomore k večji estetskosti platforme. Nenavadno je, da so jo uvedli, čeprav deluje v nasprotni smeri od želja upravljavcev. Medtem ko X želi, da bi ljudje preživeli čim več časa na platformi, ukinitev naslovov uporabnike sili, da na povezave (torej slike) dejansko kliknejo, da vidijo, kam vodijo.

Da se utegne najnovejša sprememba udejanjiti, je Fortune poročal že avgusta. Sedaj, ko se je to zgodilo, je Musk izrecno potrdil, da sprememba prihaja zaradi njega. Najprej so jo uvedli na odjemalcu za iOS, kasneje pa še drugod. Sedaj je tako tudi na spletu. Ali bo to uporabnike pritegnilo k objavljanju več povezav, pa ostaja veliko vprašanje. Twitter – oprostite – X je sedaj manj pregleden.