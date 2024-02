Objavljeno: 20.2.2024 07:00

Kar govorijo chatboti, morajo podjetja spoštovati – primer Air Canade

Air Canada je na svojo spletno stran vgradila chatbot, pri čemer nič ne izstopa od ostalih podjetij. Chatbot je poganjala umetna inteligenca, za katero vemo, da včasih halucinira. Sedaj je kanadsko sodišče razsodilo, da so ti nasveti za podjetje zavezujoči.

Jake Moffatt je leta 2022 kupil vozovnico iz Vancouvra v Toronto, ker je umrla njegova babica. Vedel je, da Air Canada ponuja popuste na nakup vozovnic v zadnjem hipu v primeru smrti v družini, zato je za podrobnosti povprašal spletnega robota. Ta mu je potrdil, da popust obstaja, in pojasnil, da lahko kupi tudi redne vozovnice in kasneje s potrdilom dobi vrnjen del cene. Moffatt je nato še poklical na pomoč za stranke in vprašal, ali popusti obstajajo, kjer so mu pritrdili.

A kasneje se je zapletlo, saj Air Canda denarja ni želela vrniti. Trdili so, da je možno popust dobiti le ob nakupu, za nazaj pa ne. Po neuspešnem pregovarjanju za 1630 kanadskih dolarjev, kolikor bi moral dobiti nazaj, je Moffatt podjetje tožil. Air Canada se je na sodišču branila, da je chatbot neintegrirani del spletne strani in da je njegov upravljavec zunanje podjetje. Sodišče tem pojasnilom ni sledilo, saj po mnenju sodišča obiskovalec strani ne more, vedeti da ne sme zaupati vsem informacijam na uradni spletni strani.

Sodišče je zato razsodilo, da mora Air Canada vrniti del voznine, kot je to obljubil chatbot.