Kaos v Twitterju se nadaljuje

Kaos, ki se je v Twitterju začel po Muskovem prevzemu podjetja, se nadaljuje v nezmanjšanem obsegu. Uvajajo se nove funkcije, ki so nepreverjene, zaradi česar nastaja škoda. Podjetje so začeli zapuščati ključni zaposleni.

Med največje katastrofe se je uvrstila plačljiva modra kljukica, ki je v prejšnji eri predstavljala znak za preverjen in vpliven račun. Ko je Twitter začel kljukico ponujati za osem dolarjev v okviru plačljivega paketa Twitter Blue, se je zgodilo predvidljivo. Pojavil se je cel kup neuporabne, škodljive in nadležne vsebine s spamerskih računov, ki so si pač privoščili osem dolarjev za nakup kljukice. Segali so od potegavščin, kot je najava novega uvodnika za igro Grand Theft Auto VI, do lažnih novic in prevar, denimo brezplačnega inzulina. Kaos je bil popoln.

Dosegel je tolikšne razsežnosti, da je tudi pregovorno trmasti Musk popustil in možnost ukinil. Modre kljukice pri tistih, ki so plačali osem dolarjev, so izginile. Vračati so se začele zgolj originalne kljukice preverjenih računov iz prejšnjih časov. A zaposlene in uporabnike skrbi predvsem dejstvo, da uradno ne vemo ničesar. Ali je sprememba ali trajna, je ta hip odvisno le od Muskovih muh.

Ni presenetljivo, da Twitter zapuščajo tako visoki uslužbenci kakor oglaševalci. Ta teden je podjetje zapustilo nekaj ljudi, ki so se ukvarjali z zasebnostjo in varnostjo. Skrbi jih predvsem hitro uvajanje novih funkcij, še preden so te temeljito preverjene. To mora po poravnavi z Zvezno komisijo za trgovino (FTC) storiti tudi neodvisni odbor. FTC je dejal, da temeljito spremljajo dogajanje v podjetju in da ob tem opozarjajo, da nobene podjetje ni nad zakonom.

Podjetje so zapustili direktorica za varnost Lea Kissner, direktor za zasebnost Damien Kieran in direktorica za pravne zadeve Marianne Fogarty. Odvetniki ob tem opozarjajo, da se lahko ljudem v podjetju obetajo tudi globe in zaporne kazni, če bodo delovali v nasprotju z zakonodajo in na primer potrjevali in odobravali funkcije, ki niso v skladu s poravnano s FTC. Razmere v podjetju se hitro spreminjajo.