Kaos na nemških avtocestah, ker je Google prikazoval, da so zaprte

Na začetku enega najprometnejših prazničnih vikendov v Nemčiji je aplikacija Google Maps napačno prikazovala množične zapore avtocest, kar je povzročilo zmedo in prometne zastoje.

V četrtek, ob začetku štiridnevnega praznovanja vnebohoda, so uporabniki Googlovih Zemljevidov v mestih, kot so Frankfurt, Hamburg in Berlin, ter na avtocestah po zahodni, severni, jugozahodni in osrednji Nemčiji opazili številne rdeče pike, ki so označevale zapore cest. O podobnih težavah so poročali tudi iz Belgije in Nizozemske. Zaradi teh napačnih informacij so se številni vozniki preusmerili na manjše ceste, kar je povzročilo dodatne zastoje in zamude. Medtem so uporabniki drugih navigacijskih aplikacij, kot sta Apple Maps in Waze, ter poslušalci radijskih prometnih informacij poročali o normalnem prometu na istih cestah.

Na družbenih omrežjih so se pojavila ugibanja o morebitnih kibernetskih napadih ali večjih incidentih, kar je še povečalo paniko. Google je sporočil, da preiskuje vzrok napake in poudaril, da njihove zemljevide posodabljajo na podlagi javnih virov, podatkov tretjih oseb in uporabniških poročil. Podjetje je svetovalo voznikom, naj pri načrtovanju poti preverijo informacije iz več virov, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.