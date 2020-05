Kanadsko sodišče odločilo, da bi bilo hčerko ustanovitelja Huawei mogoče izročiti ZDA

Sodnik na vrhovnem sodišču Britanske Kolumbije v Kanadi je včeraj odločil, da je kaznivo dejanje, za katero Meng Wanzhou obtožujejo ZDA, kot tako mogoče prepoznati tudi po kanadskih zakonih, zato se lahko odločanje o morebitni izročitvi v ZDA nadaljuje.

Meng Wazhou, finančnega direktorja in hčerko ustanovitelja in vodje Huaweia so konec leta 2018 na zahtevo ZDA aretirali po pristanku v kanadskem Vancouverju. ZDA jo obtožujejo, da je kot del vodstva kitajskega podjetja Huawei telekomunikacijsko opremo prodajala tudi Iranu, za katerega veljajo ameriške sankcije. Za prodajo naj bi bilo uporabljeno podjetje hongkongško SkyCom, ki je v resnici le »krinka za Huawei. Kanadsko sodišče je odločilo, da je Meng kanadske bankirje prepričevala, da podjetje nima povezav s Huaweiem (čeprav temu ni tako), zato je obstajala možnost, da bi bankirji nenamenoma kršili ameriške sankcije. Obramba sicer trdi, da Kanada ni razpisala sankcij proti Iranu, zato trgovanje z s to državo ne pomeni kaznivega dejanja.

Na odločitev se je z jezno izjavo že oglasil kitajski zunanji minister, pa tudi kitajska ambasada v Kanadi in sam Huawei.

Poznavalci menijo, da se bo sojenje vleklo še kar nekaj let, medtem pa Meng Wazhou živi v hišnem zaporu v Vancouvru, kjer ima v lasti dve hiši. Lahko se prosto giblje po mestu, vendar mora nositi varnostni sledilnik GPS.

Kitajska je sicer kmalu po aretaciji Meng Wazhou aretirala dva kanadska državljana, vendar trdi, da aretacije niso povezane…

TheGuardian