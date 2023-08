Objavljeno: 19.8.2023 12:00

Kanada žuga Meti: takoj omogočite deljenje povezav do novic, saj država gori

Kanadska vlada je pozvala Meto, naj zaradi obsežnih požarov ukine blokado objavljanja kanadskih novic na platformi Facebook, ki so jo uvedli minuli mesec. Zaradi nove zakonodaje, ki zahteva plačilo nadomestila za deljenje novic, je Facebook v Kanadi raje onemogočil deljenje povezav do lokalnih medijev. To je med divjanjem požarov problem, ker ljudje ne morejo deliti najnovejših novic na tem priljubljenem družbenem omrežju.

Zakon, ki so ga sprejeli letos, ni unikaten, saj je podobnega uveljavila že Avstralija. Novi zakon o novicah na internetu agregatorjem in ostalim sekundarnim ponudnikom nalaga plačilo za njihovo uporabo. Google, Facebook in podobne platforme morajo skleniti dogovore s ponudniki novic o plačilu za uporabo na svojih platformah. Ker platforme služijo z obiskom, ki se zaradi objavljanja povezav do novic tudi povečuje, obenem pa izpišejo zelo kratke povzetke, naj tudi finančno prispevajo založnikom, je ideja zakona. Facebook in Google se s tem ne strinjata, zato je Facebook raje blokiral objavljanje povezav do kanadskih novic.

Nato so v Kanadi izbruhnili hudi požari. Informiranje ljudi je ključno, ti pa se še vedno v veliki meri obračajo na platformo Facebook. Čeprav gre za zasebno podjetje in platformo, opravlja funkcijo javnega prostora. Na njem pa novic ni možno objavljati, zato se morajo ljudje zanašati na posnetke zaslonskih slik oziroma iskati po spletu.

Ministrstvo za promet je zato od Mete zahtevalo, da nesprejemljivo politiko takoj ustavi in odpre objavljanje povezav. V Kanadi se namreč kar 77 odstotkov prebivalstva zanaša na Facebook kot ključno središče za spremljanje novic. To je problematično samo po sebi, a to lahko reši le dolgoročna rešitev. Krivi niso le prebivalci, temveč tudi javne inštitucije, ki čedalje pogosteje uporabljajo kar Facebook in druga družbena omrežja za širjenje ključnih informacij. Hiša iz kart se nato poruši, ko podjetje vrata pripre.