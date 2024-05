Oglasno sporočilo

Objavljeno: 28.5.2024

Kamera, ki mobilno fotografijo dviga v novo dimenzijo

Pametni telefon HONOR Magic6 Pro dokazuje, kako vrhunske fotografije lahko ustvari z umetno inteligenco podprt sklop kamer. Mobilna fotografija še nikoli ni bila tako prepričljiva, uporabniki s fotografijami, zajetimi s telefoni, osvajajo celo prestižne natečaje!

Že vse od kar je bil predstavljen na sejmu MWC, pametni telefon HONOR Magic6 Pro pobira nagrade. Napredek v primerjavi s predhodnikom Magic5 Pro in številnimi tekmeci je očiten. Prefinjen slikovni sistem umetne inteligence v kombinaciji s sistemom kamer, ki vključuje sprednjo kamero visoke ločljivosti in tri zmogljive hrbtne kamere – širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih pik, ultra široko kamero s 50 milijoni slikovnih pik in teleobjektiv s 180 milijoni slikovnih pik –, zagotavlja osupljive fotografije in videoposnetke v praktično vseh svetlobnih pogojih.

Foto in ...

Kar zadeva fotografijo, Magic6 Pro dosega najboljše rezultate pri barvni natančnosti, dinamičnem razponu in zmogljivosti samodejnega ostrenja, zlasti v zahtevnih svetlobnih pogojih. HONOR je vanj vgradil t. i. spremenljivo zaslonko z razponom f/1,4–2,0, ki se izkaže za dobitno kombinacijo. Pametni telefon zdaj postreže z opazno večjo globinsko ostrino pri skupinskih posnetkih kot mobilniki brez te funkcije. Tudi zmogljivosti povečave so impresivne, zlasti z ultra široko kamero in video zoomom, kar mu je prineslo najboljši rezultat zooma do zdaj. S periskopsko telefoto kamero s 180 MP, ki omogoča do 100-kratni digitalni zoom, imajo celo ljubiteljski fotografi prednost pred profesionalci s teleobjektivi, saj zagotavljajo perspektivo od blizu, ki je bistvena za fotografiranje med športnimi dogodki.

Umetna inteligenca mimogrede popravi uporabnikove »napake« ali pomanjkljivo znanje fotografiranja, saj samodejno izbere najboljši način fotografiranja glede na zaznan motiv in svetlobne pogoje v okolici. Zamegljeni posnetki so postali stvar preteklosti zahvaljujoč funkciji AI Motion Sensing Capture, ki uporablja generativno tehnologijo za optimizacijo slik in videoposnetkov ter tako pomaga ujeti bežeče trenutke. Tehnologija umetne inteligence nastavitve kamer prilagodi vsakemu edinstvenemu in dinamičnemu scenariju. Še posebej se izkaže pri fotografiranju motivov v gibanju, športni fotografiji ter pri fotografiranju pri slabi svetlosti. Z letnico 2024 nadgrajena različica kamere HONOR AI Falcon v svojem bazi umetne inteligence hrani več kot 8 milijonov slik, kar je 28-krat več kot prejšnja generacija, zato lahko številne fotografije lepotno poprav in nadgradi. Ne verjamete? Poskusite posneti mesec ponoči s tem in katerimkoli drugim telefonom ...

… video mojster

Odlični rezultati na področju fotografije so se prenesli tudi na področje videa (kar sicer ni vedno samoumevno). Tudi pri snemanju videa Magic6 Pro zagotavlja odlično barvno upodabljanje in naravne prehode, kar je še posebej opazno v načinu HDR. Stabilizacija videa je odlična pri dobri svetlobi, opaziti pa je nekaj razlik v ostrini pri snemanju pri šibki svetlobi. Na splošno HONOR Magic6 Pro zajema video posnetke znatno nadpovprečne kakovosti – tudi ponoči.

Ne spreglejte natečaja!

Ste navdušeni nad fotografijami, ki ste jih zajeli z novim HONOR Magic6 Pro? Delite jih s svetom na natečaju HONOR Magic Moments Awards 2024. Natečaj, ki uporabnike spodbuja k zajemanju

trenutkov s pomočjo pametnih telefonov, bo potekal v šestih kategorijah: krajinska fotografija, portreti, hitre fotografije, video vsebine, skupinske fotografije in drugo – za kar je zagotovljenih kar 59 nagrad. Dela bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo sestavlja sedem priznanih veteranov industrije. Udeleženci imajo možnost osvojiti nagrade v vrednosti do 15 tisoč dolarjev iz skupnega nagradnega sklada, ki presega 100 tisoč dolarjev.

Čas za oddajo vaših najboljših mobilnih fotografij je do 6. avgusta, prek uradne spletne strani natečaja ali platform družbenih omrežij, zmagovalce pa bodo objavili septembra.