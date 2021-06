Kam gre Amazonov kup neprodanih izdelkov?

Amazon je največji spletni trgovec, kar ne pomeni le, da proda največ izdelkov, temveč da mu tudi ostane največ neprodanih izdelkov. Ti, mestoma še povsem spodobni neodprti izdelki, romajo na smetišča, ko postane skladiščenje predrago. Britanska televizija ITV News je izvedla fotoreportažo pod krinko in ugotovila, da gre samo na Otoku na milijone izdelkov letno.

Uničuje se vse, od elektronike do knjig. Samo v enem distribucijskem centru na Škotskem so aprila v enem tednu uničili 124.000 izdelkov, medtem ko so jih za donacije pripravili le 28.000. Približno polovica izdelkov, ki gredo na uničenje, je zapakiranih, preostali pa predstavljajo prodane in vrnjene izdelke.

To ni prva reportaža, ki prikazuje uničevanje izdelkov, ki se ne prodajo. Že leta 2018 je francoska televizija ugotovila, da Amazon letno uniči 1500 ton izdelkov samo v Franciji. V Nemčiji v vsakem centru tedensko odberejo cel tovornjak izdelkov, ki gredo na uničenje.

Amazon trdi, da izdelki, ki so označeno za uničenje, v resnici končajo kot donacije, v ponovni prodaji ali reciklaži. Manj kot odstotek izdelkov naj bi upepelili, preostanek pa bolj ali manj koristno uporabili.

ITV