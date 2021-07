Objavljeno: 13.7.2021 12:00

Kalkulator z vgrajenim programskim jezikom Python

Texas Instruments, eden ključnih proizvajalcev kalkulatorjev v svetu, je napovedal različico svojega grafičnega kalkulatorja TI-84 Plus CE, ki bo omogočal tudi programiranje v Pythonu.

Kalkulatorji, tudi grafični, ki omogočajo izrisovanje funkcij, so še vedno (in vedno bolj) priljubljeni v šolstvu, saj učenci, dijaki in študenti na preverjanjih znanja seveda ne smejo uporabljati pametnih telefonov (za katere obstaja množica »kalkulatorskih aplikacij«), ki imajo dostop do vsemogočnega Googla. Kalkulatorji so po drugi strani dovoljeni in velikokrat celo zahtevani.

Pri Texas Instrumentsu menijo, da bodo študenti znali ceniti tudi programiranje v Pythonu, ki se ga bodo lahko lotili kadarkoli, s kalkulatorjem v žepu. Nenazadnje ima kalkulator TI-84 Plus CE Python akumulator, ki zmore delovat cel mesec, kot prednosti pa navajajo tudi nemoteče delovanje (brez Wifi, Bluetootha in dostopa do interneta). Seveda ima tudi visokoločljiv barvni zaslon.

Na voljo naj bi bil v jeseni letošnjega leta.