Kalifornijski organ pregona napadalcem z izsiljevalskim virusom plačal 1,1 milijona USD

Računalniki v omrežju organa kazenskega pregona kalifornijskega okrožja San Bernardino so bili okuženi z izsiljevalskim virusom. Po tehtnem razmisleku so podatke rešili s plačilom zahtevanega 1,1 milijona ameriških dolarjev.

Šerifova služba okrožja San Bernardino v Kaliforniji je aprila zaznala motnje v delovanju omrežja. Zaradi suma nečednega dogajanja so o njih obvestili FBI in Ministrstvo za notranjo varnost ZDA. Ko je na njihov naslov prispela zahteva po plačilu 1,1 milijona ameriških dolarjev, je bilo jasno, da so se okužili z izsiljevalskim virusom. Predstavnik okrožja David Wert je dejal, da so se po skrbnem premisleku odločili za plačilo zahtevanega zneska. Okrožje San Bernardino je prispevalo 511.852 dolarjev, preostali znesek pa je pokrilo zavarovanje. Preiskava sicer še vedno poteka, saj skušajo ugotoviti, ali so bile kakšne informacije ukradene in ali lahko sledijo plačilu odkupnine ter zlikovce razkrinkajo.