Objavljeno: 30.12.2022 08:30

Kalifornija sprejela zakon, ki Tesli prepoveduje uporabo poimenovanja FSD (Full Self-Driving)

Kalifornijski zakonodajalec meni, da je poimenovanje zavajajoče in pomeni tudi varnostno tveganje.

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov že leta napoveduje razvoj sistema, ki naj bi omogočil popolnoma samostojno vožnjo, brez posredovanja voznika. Trenutna različica te programsko / strojne rešitve se imenuje Autopilot, v razvoju (in testiranju Beta) pa je že nekaj časa tudi FSD (Full Self-Driving). Tesla na svoji spletni strani sistem opisuje z besedami, da je »narejen tako, da omogoča kratke in dolge vožnje brez posredovanja voznika«, vendar opozarja »da bo to mogoče, ko bo sistem postal še veliko zanesljivejši od človeka« in da je uradna uporaba »odvisna od tega, kdaj bodo regulatorji dopustili polno delovanje sistema«.

Trenutno FSD preizkušajo zainteresirani lastniki avtomobilov Tesla, ki pa morajo še vedno v vsakem trenutku držati roke na krmilu. Uporabniki v spletu sistem FSD največkrat zelo pohvalijo, tudi pri Tesli so predstavili podatke, ki naj bi pokazali, da sistem prepreči približno 40 nesreč dnevno, ko lastniki pomotoma pritisnejo na plin namesto na zavoro.

Država Kalifornija se očitno ne strinja in v resnici meni - "pomoči pri vožnji" ne dovolimo poimenovati "samodejna vožnja". V teku je tudi preiskava nesreče, za katero lastnik avtomobila trdi, da jo je zakrivil sistem FSD.

Teslarati