Kako zaslužiti s TikTokom?

Ustvarjalci vsebin na družabnem omrežju TikTok največ denarja trenutno služijo s trendom posnemanja neigralnih likov iz iger (NPC).

PinkyDoll je ustvarjalka vsebin na priljubljeni platformi TikTok. Njeno ime izhaja iz njene ljubezni do roza barve in zaradi tega, ker meni, da je videti kot lutka. Čeprav je svoj račun ustvarila šele pred kratkim, je postala zelo priljubljena, ko je po naključju začela slediti trendu upodabljanja likov NPC.

Njena pot do uspeha se je začela, ko je med enim od svojih prenosov v živo imela tehnično težavo, ki je povzročila, da je bila na posnetku podobna neigralnim likom iz računalniških iger NPC. Priljubljenost dotičnega posnetka jo je prepričala v rdečo nit vseh njenih posnetkov. Danes za stavke, kot je znani: »Mm, ice cream so good, yes yes yes. Gang gang. Pop pop pop pop.«, prejme od več kot milijona sledilcev na tisoče ameriških dolarjev tedensko v obliki podarjenih plačljivih digitalnih predmetov. Za vsako darilo se oboževalcu zahvali z eno svojih »vnaprej programiranih« fraz. Na kritike se ne ozira, saj z denarjem lepo živi in preživlja celo družino. V sodelovanju z modno znamko Fashion Nova je izdala celo svojo skladbo.

Seveda njenemu vzoru sledijo številni drugi ustvarjalci vsebin na TikToku, ki si želijo vsaj kosa te nore pogače. Saj ni res, pa je!