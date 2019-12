Kako Sova nadzira internetni in telefonski promet

O prisluškovanju in prestrezanju telekomunikacij smo največ pisali v zvezi s Snowdnovimi razkritji, a ZDA, Rusija ali Kitajska niso edine države, ki nadzorujejo svoje državljane. Na portalu Slo-Tech so objavili sintezo spora med Slovensko varnostno-obveščevalno službo (SOVA) in Informacijskim pooblaščencem (IP), ki sega še v leto 2008. Vsaj od takrat namreč SOVA lahko prestreza slovenski telekomunikacijski promet v tujino. Da, tudi vaše telefonske klice, obiske spletnih strani in SMSe.

Po Zakonu o Sovi za spremljanje mednarodnih zvez zadostuje zgolj odredba direktorja, sodna odredba ni potrebna. Taka direktorjeva odredba se ne sme nanašati na določljiv priključek telekomunikacijskega sredstva ali na določenega uporabnika, a v praksi Sova tega ne upošteva, je po nadzoru zatrdil IP. Sledilo je večletno dopisovanje med IP in Sovo, kjer je Sova zavračala vse zahteve za izročitev podatkov o načinu in obsegu prisluškovanja. IP medtem trdi, da je sam Zakon o Sovi neskladen z ustavo, za kar je leta 2017 zahteval presojo na ustavnem sodišču. To še ni odločilo.

Vmes se je na ministrstvu znašel tudi predlog za spremembo zakona, ki pa ni priromal do državnega zbora.

V praksi to pomeni, da kadarkoli obiščete kakšno tujo spletno stran, kličete v tujino, kličete v drugo slovensko omrežje in si operaterji zaradi tehničnih težav promet pošiljajo prek tujine, ali ste sami v tujini – vam Sova lahko prisluškuje. In seveda tudi tuje obveščevalne službe.

Slo-Tech