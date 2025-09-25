Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 25.9.2025 05:00

Kako so grške oblasti prikrile množično prisluškovanje politikom

Pred tremi leti je v Grčiji močno odmeval škandal, ko so več politikom in novinarjem prisluškovali s programsko opremo Predator. Čeprav je razkritje v javnosti dvignilo ogromno prahu, posledic ni bilo. Tri leta pozneje se začenja šele prvi sodni postopek, in to na okrožnem sodišču v Atenah.

Afera je izbruhnila poleti 2022, ko je vodja socialistične stranke Pasok Niko Androulakis, ki je bil evropski poslanec, prejel obvestilo IT-službe, da je na njegovo številko prispelo zlonamerno sporočilo (sms). Napadli so ga s programom Predator, ki ga je tržilo izraelsko podjetje Intellexa s sedežem v Atenah.  Kasneje je Androulakis ugotovil, da mu je sledila tudi grška obveščevalna služba.

Po razkritjih je odstopil direktor obveščevalne službe, prav tako glavni premierjev pomočnik, ki je bil zadolžen za sodelovanje med uradom predsednika (tedaj konservativne) vlade in obveščevalne službe. Kasneje se je izkazalo, da so s Predatorjem sledili vsaj 87 ljudem, 27 ljudem pa tudi obveščevalna služba. Med njimi so bili ministri in višji vojaški častniki.

Vlada je zatrjevala, da je sovpad naključje in da obveščevalna služba ni uporabljala Predatorja. Sprejeli so tudi nov zakon, ki je omogoča uporabo tovrstne programske opreme pod strogimi pogoji. A grške oblasti vztrajajo, da med Predatorjem in javnimi agencijami ni nobene povezave, da ga ne uporabljajo in da ga sploh nimajo.

Bomo videli. V Atenah teče postopek proti štirimi posameznikom, dvema Izraelcema in dvema Grkoma, ki ju obtožujejo uporabe Predatorja za prisluškovanje. A škoda je storjena, saj je afera umazala ne le politiko, temveč tudi sodstvo in neodvisne institucije. Nihče več ne verjame, da se je primer obravnaval pošteno. Zadnji primer daje vtis, kot da so štirje posamezniki organizirali množično prisluškovanje grškim politikom s programsko opremo, ki je slehernik ne more kupiti. Težko verjamemo.

 

