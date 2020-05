Kako smo pri Monitorju že leta 1994 pisali o »zaščiti proti sevanju«

Zavajanja o škodljivosti »sevanj« in lažne zaščite proti le tem niso nič novega. Že teta 1994 smo pri Monitorju opravili velik primerjalni test računalniških monitorjev (takih s tehnologijo katodnih cevi) in v okviru članka objavili tudi okvir o merjenju elektromagnetnega sevanja, ki ga oddajajo.

Prispevek je podpisal profesor Peter Gajšek iz inštitucije SIQ, ki je takrat napravam podeljevala t.i. »ateste«, brez katerih niso smeli biti v prodaji. Isti Peter Gajšek, ki je danes za to področje še vedno nesporna avtoriteta in ki še vedno nastopa tudi v Monitorju. Nazadnje smo imeli z njim intervju o »sevanju 5G«, ki si ga lahko preberete tukaj:

Tudi leta 1994 je prof. Gajšek o sevanju, ki ga oddajajo monitorji (ponovno poudarjamo, šlo je za katodne monitorje, ki jih že leta in desetletja ne uporabljamo več) pisal uravnoteženo, predvsem pa v okviru takratnih varnostnih standardov MPR in MPR II, ki so jih razvijali pri Nacionalnem svetu za mersko tehniko in preskušanje na Švedskem.

Med drugim je izmeril tudi delovanje posebnega »usmerjevalnika sevanja«, ki ga je takrat uspešno prodajalo neko podjetje, in ki naj bi uporabnika obvarovalo pred nevarnim sevanjem, ki ga oddaja monitor. Šlo je za nekakšen podstavek, ki naj bi ga položili na zgornjo stran monitorja, vseboval pa je bakreni svitek, nekakšno tuljavo.

Uredništvo je takrat ugotovilo, da je edina uporaba tega podstavka v resnici le – kot podstavek, za kozarec soka. Fotografijo je opremilo s podpisom: »Edina uporaba, ki smo jo našli za 'usmerjevalnik sevanja'. Na sevanje žal prav nič ne vpliva.«