Kako pa vi delate od doma?

Objavljeno: 13.3.2020

Slovensko podjetje Xlab, podjetje, ki je v svetovnem merilu eno vodilnih pri ponudni oddaljenega dostopa (na kar nekaj testih je bilo denimo bolje ocenjeno od znanega TeamViewerja), sporoča, da je vzpostavilo centralno vstopno točko za delavce javne uprave, ki bodo delali od doma.

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo so delo od doma vzpostavili s programsko opremo ISL Online, dostop pa je mogoč prek vstopne točke isl.gov.si. Na tak način imajo zaposleni prek domačega računalnika (in interneta) poln dostop do svojega računalnika v službi.

Taki centralizirani sistemi za »remote dostop« so eden od najenostavnejših načinov za »selitev« uporabnikov domov. Drug način je vstop prek povezave VPN in lokalen dostop do datotek, aplikacij in servisov (vendar mora imeti uporabnik na svojem »domačem« računalniku nameščeno vse tisto, kar uporablja v službi), vmesna rešitev pa je VPN v kombinaciji z v Okna vgrajeni Oddaljenim dostopom (remote desktop).

Manjša podjetja si znajo pomagati tudi z brezplačno rešitvijo Chrome Remote Desktop, ki lepo deluje tudi mimo požarnih zidov.

»Znalcem« je seveda dovolj že neposredni dostop SSH, vendar denimo, da ti ne sodijo med običajne uporabnike računalnika 😉