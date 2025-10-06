Objavljeno: 6.10.2025 07:00

Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

Mobilna omrežja, ki v današnjem svetu predstavljajo ključno infrastrukturo, je sorazmerno enostavno mogoče povsem onesposobiti, ne da bi se jih fizično dotaknili. Najpreprostejši napad je preobremenitev, za kar potrebujemo zgolj zadosti kartic SIM, ki jih uporabimo za zasutje omrežja s prometom. Takšno opremo so nedavno odkrili v New Yorku in okolici.

Konec septembra so agentje Tajne službe v New Yorku odkrili več kot 300 strežnikov in 100.000 kartic SIM, ki so bili namenjeni napadu na omrežje. S toliko karticami je moč poslati 30 milijonov smsov na minuto, kar je dovolj, da bi pokleknilo tudi omrežje v New Yorku. Takim sestavom pravijo farme SIM.

Dobra dva tedna pozneje, v začetku oktobra, so v okviru iste preiskave odkrili še dvakrat toliko kartic na drugih naslovih v New Jerseyju. Preiskovalci sumijo, da za poizkusom stojijo kitajski akterji. S 300.000 karticami bi bili lahko povsem ohromili mobilna omrežja in preobremenili druge storitve, denimo številko za klice v sili (911). Za zdaj niso pridržali še nikogar.

Oprema, ki omogoča sočasno krmiljenje tisočev karti SIM, je uradno prepovedana, a je ni težko dobiti na Kitajskem in drugod. Zavzema malo prostora in jo je zlahka moč pretihotapiti v državo. Stotisočev predplačniških kartic SIM pa tako ali tako ni težko kupiti kar v prosti prodaji. Na tovrstne napade so občutljiva vsa omrežja, tudi slovenska.

