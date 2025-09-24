Objavljeno: 24.9.2025 09:30

Kako je virus, preoblečen v igro, ukradel denar rakavemu bolniku

Na platformi Steam se je v tragičnih okoliščinah zgodil šokanten primer zlorabe zaupanja uporabnikov.

Na videz običajna arkadna igra BlockBlasters je bila avgusta 2025 tiho posodobljena z zlonamerno programsko opremo, ki je omogočila krajo kriptovalut iz denarnic nič hudega slutečih igralcev. A vse to je prišlo na dan šele med dobrodelnim prenosom v živo, ki ga je organiziral latvijski vplivnež Raivo Plavnieks (RastalandTV) za zbiranje sredstev za svoje zdravljenje raka v 4. stadiju. Med samim prenosom ga je nekdo spodbudil k prenosu verificirane igre s Steama. Kmalu zatem je gledal, kako mu iz denarnice izginja več kot 32.000 USD, ves znesek, ki ga je zaslužil s svojo spletno dejavnostjo. Dogodek je pretresel gledalce, saj je bil posnet v živo, Plavnieks pa je bil popolnoma uničen. Igra BlockBlasters, ki je bila objavljena brezplačno in je imela manj kot 7000 prenosov ter največ osem sočasnih igralcev, je bila očitno zasnovana kot trojanski konj. Valve je igro odstranil še isti dan, a dejstvo, da je škodljiva programska oprema sploh uspela priti skozi preverjanje in posodobitev igre, je alarmantno.

Na srečo se je skupnost hitro odzvala. Znani kripto vplivnež Alex Becker je Plavnieksu nakazal celoten izgubljeni znesek in mu tako omogočil, da nadaljuje zdravljenje. Incident pa je postal še en opomin, kako ranljive so odprte platforme, kot je Steam, če ni doslednega nadzora nad vsebino in posodobitvami.