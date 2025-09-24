Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 24.9.2025 09:30

Kako je virus, preoblečen v igro, ukradel denar rakavemu bolniku

Na platformi Steam se je v tragičnih okoliščinah zgodil šokanten primer zlorabe zaupanja uporabnikov.

Na videz običajna arkadna igra BlockBlasters je bila avgusta 2025 tiho posodobljena z zlonamerno programsko opremo, ki je omogočila krajo kriptovalut iz denarnic nič hudega slutečih igralcev. A vse to je prišlo na dan šele med dobrodelnim prenosom v živo, ki ga je organiziral latvijski vplivnež Raivo Plavnieks (RastalandTV) za zbiranje sredstev za svoje zdravljenje raka v 4. stadiju. Med samim prenosom ga je nekdo spodbudil k prenosu verificirane igre s Steama. Kmalu zatem je gledal, kako mu iz denarnice izginja več kot 32.000 USD, ves znesek, ki ga je zaslužil s svojo spletno dejavnostjo. Dogodek je pretresel gledalce, saj je bil posnet v živo, Plavnieks pa je bil popolnoma uničen. Igra BlockBlasters, ki je bila objavljena brezplačno in je imela manj kot 7000 prenosov ter največ osem sočasnih igralcev, je bila očitno zasnovana kot trojanski konj. Valve je igro odstranil še isti dan, a dejstvo, da je škodljiva programska oprema sploh uspela priti skozi preverjanje in posodobitev igre, je alarmantno.

Na srečo se je skupnost hitro odzvala. Znani kripto vplivnež Alex Becker je Plavnieksu nakazal celoten izgubljeni znesek in mu tako omogočil, da nadaljuje zdravljenje. Incident pa je postal še en opomin, kako ranljive so odprte platforme, kot je Steam, če ni doslednega nadzora nad vsebino in posodobitvami. 

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov