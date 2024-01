Kako Edge krade osebne podatke

Več uporabnikov Windows 10 in 11 je opazilo, da je Microsoftov vgrajeni brskalnik Edge pograbil vsebino Chroma vključno z odprtimi zavihki, ne da bi mu to naročili ali dovolili. Nenadoma so se vsi odprti zavihki znašli v Chromu, kar je še eden izmed trikov, s katerimi skuša Microsoft povečati njegov tržni delež.

Nenavadno obnašanje je prvi opazil Tom Warren z The Vergea, nato pa so njegova opažanja potrdili še številni bralci. Po namestitvi zadnje posodobitve za Windows se je ob naslednjem zagonu odprl Edge, ki je imel vse zavihke iz Chroma. Ob tem je treba poudariti, da Edge sicer ima funkcijo, ki omogoča vnos podatkov iz drugih brskalnikov (edge://settings/profiles/importBrowsingData), a je bila to pot izrecno izključena. Ni pomagalo.

Zanimivo je, da se pri sveži namestitvi najnovejše verzije Edgea pojavi obvestilo, da Edge omogoča uvoz zaznamkov, zavihkov, zgodovine brskanja, funkcije samodokončaj, razširitev, piškotkov in ostalih drobcev. Microsoft ob tem zagotavlja, da se vsi podatki prenašajo lokalno in da Microsoft ne vidi ničesar – dokler se v profil v Edgeu ne vpišemo s svojim uporabniškim imenom in sinhroniziramo podatkov.

Za zdaj lahko Microsoftu pogledamo skozi prste, da so morda novo funkcijo spisali hroščato in je preveč ambiciozna. A če je ne popravijo kmalu, bo to črn madež na sicer zelo spodobnem brskalniku.