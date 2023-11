Kaj zares pomeni Posneto z iPhonom 15?

Apple se je ob tiskovni konferenci Scary Fast, na kateri so predstavili nove macbooke s čipi M3, pohvalil, da so pripadajoči video posneli z novim iPhonom 15. Novi telefon so tudi letos septembra predstavili s trditvijo, da ima najboljšo kamero doslej, kar so potem podkrepili še z izjemnimi posnetki tiskovne konference. A nič ni, kot se zdi.

Apple se ni zlagal, saj je video resnično nastal z iPhonom 15. So pa ob tem pozabili povedati nekaj ključnih podrobnosti, ki so jih sedaj razkrili. Drži, da kamera na iPhonu 15 Pro Max omogoča snemati z ločljivostjo 4K s 60 sličicami na sekundo. Hkrati pa je Apple poleg telefona uporabil še za več tisoč dolarjev dodatne opreme in profesionalne montažerje.

Da so posnetki res mirni, so uporabili stojalo SpaceCam, ki preprečuje tresenje. Telefon je bil vpet v posebej prilagojeni SpaceCam. Hkrati so uporabili profesionalno osvetlitev in tehnike snemanja, ki jih poznamo iz klasičnih produkcij, vključno z uporabo letalnikov.

V praksi to pomeni, da je Apple uporabil vse pristope, kakor da bi šlo za pravo hollywoodsko produkcijo z najboljšimi kamerami, le da je namesto njih uporabil iPhone 15 Pro Max. Ali je zavajal z oznako Posneto z iPhonom 15, je stvar diskusije. Dokazali so, da je iPhone sposoben delati tako dobre posnetke, a za to potrebuje ustrezno podporo. Te pa uporabniki v domačem okolju ne bodo imeli, zato njihovi posnetki ne bodo videti tako profesionalno kot novinarska konferenca. In s tem ni nič narobe, dokler se fizikalnih omejitev zavedamo. Še vedno pa je kamera v iPhonu 15 presneto dobra.

