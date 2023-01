Objavljeno: 31.1.2023 06:00

Kaj uporabljamo člani Monitorjevega uredništva?

V novi številki Monitorja si lahko preberete že tradicionalen zapis o tem, katero programsko in strojno opremo (pa tudi še kaj tretjega) uporabljamo člani Monitorjevega uredništva.

Med petnajstimi rednimi avtorji se najdemo tako »šraufači računalnikov« kot tudi direktorji v uspešnih podjetjih, doktorji znanosti na inštitutih in še kaj. V privatnem računalniškem okolju nas zanima marsikaj, od klasične strojne opreme do električnih vozil, od Linuxa in domačih strežnikov pa do fotografije, »hekanja« in celo spletnega ter medijskega aktivizma.

Med preizkusi tokrat omenimo dve zanimivi Garminovi pametni uri – izredno zmogljiva Epix 2 ter nekoliko cenejša Venu 2 Plus. Preizkusili smo tudi pametni zvočnik podjetja Ikea, ki je povsem kompatibilen s sistemom Sonos.

Preizkusili smo tudi novi pametni telefon Vivo X80 Lite, tretji telefon tega proizvajalca, ki smo ga doslej preizkusili pri Monitorju, hkrati prvi v srednjem razredu. Zanimiv je tudi HPjev igričarski prenosnik serije Victus z AMDjevim procesorjem ter Nvidiino grafično kartico RTX 3050Ti. Preizkusili pa smo tudi dva nova brez-zrcalna fotoaparata višjega razreda – Fujijev X-H2 ter Canonov EOS R7, novodobna zamenjava za izredno priljubljeni model EOS 7D.

Danes bi marsikdo rad postal spletni »influenser«, najde pa se nemalo otroških vpilvnežev. Med njimi najuspešnejši zasluži tudi po 25 milijonov evrov na leto, v Sloveniji pa smo celo dočakali prvo kazen zaradi neprijavljenega otroškega dela v digitalni ekonomiji. Več o tem področju v našem članku.

Pišemo tudi o pravici do popravila – čeprav večina nas najprej pomisli na popravilo pametnega telefona, se v resnici najde ogromno naprav, ki jih proizvajalci čim bolj zaklepajo in omejujejo. Lep primer so traktorji, kjer se je eden večjih proizvajalcev zaradi tega že znašel pred sodiščem, vse pogosteje pa se take omejitve pojavljajo tudi pri avtomobilih.

V zadnjih nekaj mesecih se ogromno piše in govori o botu ChatGPT. V tokratni rubriki Pro et contra smo obe strani debate prepustili prav njemu. ChatGPT je za nas argumentiral, zakaj je boljši kot klasični spletni iskalniki, hkrati pa je zagovarjal tudi obratno stališče – torej da ni iskalnik in imajo slednji le kakšno omejitev manj.

V poslovni prilogi Monitor Pro tokrat pišemo o CAD in BIM, računalniško podprti proizvodnji in 3D tisku.

Naslednja številka Monitorja izide 28. februarja.

Naročite se na Monitor!

Vabimo vas, da se naročite na klasično ali digitalno različico Monitorja, ali pa aktualno "papirno" različico kupite v naši spletni trgovini. Monitor je v obliki HTML na voljo tukaj: www.monitor.si/revija/februar-2023/