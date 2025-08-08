Objavljeno: 8.8.2025 10:00

Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

Ustvarjalec vsebin tech-it je s prenosom v živo na YouTubu izvedel maratonski test, v katerem je ročno odprl in zaprl Samsung Galaxy Z Fold 7 kar 200.000-krat.

Med testiranjem so se pojavile nekatere nenavadnosti. Že med 6.000 in 10.000 odpiranji je telefon doživel prisilni ponovni zagon, kar se je nato ponovilo približno vsakih 10.000 prepogibov. Pri 75.000 odpiranjih je iz tečaja pritekla črna tekočina neznanega izvora, ki pa se kasneje ni več pojavila. Najresnejša okvara se je zgodila pri 175.000 odpiranjih, ko so prenehali delovati vsi zvočniki. Ustvarjalec je opazil tudi, da je bil tečaj proti koncu testa občutno bolj gladek.

Čeprav so rezultati zanimivi, je verjetnost, da bi povprečen uporabnik dosegel 200.000 odpiranj, majhna. Ob predpostavki, da telefon odprete 40-krat na dan, bi do te številke prišli v približno 5000-ih dneh (skoraj 14 let), do prvega težavnega praga 6.000 odpiranj pa v približno petih mesecih. Ker se Galaxy Z Fold 7 lahko uporablja tudi zaprt, je realno, da bi do večine težav prišlo šele po več letih uporabe, ko bi telefon verjetno že zamenjali.

Kljub temu test pokaže, da tudi pri vrhunskih preklopnih telefonih, ki stanejo okoli 2000 USD, obstajajo omejitve. Pri taki ceni pa se marsikdo vpraša, ali bo funkcija zlaganja res dovolj pogosto uporabljena, da upraviči naložbo.

MPPLhYDnkFA