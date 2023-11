Kaj se je dogajalo v OpenAI pred zadnjo dramo

V svetu še vedno odmeva dogajanje v OpenAI, ko so za štiri dni odpustili soustanovitelja in izvršnega direktorja Sama Altmana in nato zamenjali upravni odbor, ki je v prvi akciji skušal zamenjati Altmana. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil Reuters, so tik pred zapletom v OpenAI dosegli pomemben preboj v razvoju umetne inteligence, ki bi lahko po mnenju nekaterih zaposlenih ogrozil človeštvo.

Viri pravijo, da so nekateri zaposleni v pismu odboru pojasnili svoje pomisleke o projektu Q*. Menili so, da napredek pri tem projektu predstavlja pomemben preboj v razvoju splošne umetne inteligence (AGI). To OpenAI definira kot inteligenco, ki je boljša od človeka pri večini gospodarskih dejavnosti. Novi model naj bi bil že zmožen reševanja matematičnih problemov na nivoju dodiplomskega študija.

Trenutno dostopni modeli umetne inteligence se pri matematiki še lomijo in večinoma odgovarjajo napačno. Absolvirali so že pisanje besedil in prevajanje, ne gre pa jim še matematični jezik. V projektu Q* naj bi to sedaj zmogli.

V pismu so zato zaposleni upravni odbor opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša nova tehnologija. Hkrati so izrazili tudi zaskrbljenost nad delom ekipe, ki je razvijala umetno inteligenco za delo na znanstvenoraziskovalnem področju. Vse to je odbor razumel kot dokaz, da Altman odboru ne poroča dovolj izčrpno in da je razvoj pobegnil izpod nadzora. Komercialni cilji podjetja so bili po njihovem mnenju postavljeni pred varnostjo, zato so ga Altmana skušali zamenjati. A manever ni uspel.

Reuters