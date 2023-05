Kaj se bo zgodilo z videi na YouTubu po deaktivaciji računa?

Včerajšnja sprememba Googlove politike deaktivacije spečih računov uporabnikov, ki se bo po novem zgodila že po dveh letih, je marsikoga prestrašila zaradi – YouTuba. Google je namreč dejal, da se bodo dve leti po zadnji aktivnosti pobrisale vse vsebine na profilu. Kaj se bo torej zgodilo z videoposnetki, ki jih je uporabnik objavil na priljubljeni platformi YouTube?

Prvo sporočilo namreč sploh ni bilo dvoumno, saj je Google izrecno omenjal Workspace (Gmail, Docs, Calendar, Drive), YouTube in Google Photos. Danes mirijo, da bo YouTube izvzet. To je po svoje tudi edino pričakovano, saj bi v nasprotnem primeru izgubili veliko vsebin, ki so jih objavili neaktivni računi. Sem sodijo na primer prvi posnetek na YouTubu v zgodovini, pa objave z različnih profilov dogodkov, organizacij in političnih figur, ki niso več aktualni, ter podobni unikatni profili.

Vodja YouTuba Rene Ritchie zagotavlja, da Google ne bo požgal digitalne knjižnice, virtualne Aleksandrije. A medtem uradna dokumentacija še vedno pravi, da bo pobrisana vsa vsebina. Verjetno je še niso imeli časa posodobiti. Navsezadnje, videoposnetki na YouTubu prinašajo denar z oglasi ob ogledovanju, kar v resnici podjetjem pomeni največ.